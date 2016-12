Staatsregierung sieht sich bei Barrierefreiheit auf gutem Weg

03.02.2016 | Bayern

Bayern auf dem Weg zur Barrierefreiheit

Die Staatsregierung sieht sich auf gutem Weg, ein Versprechen von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) einzulösen und Bayern bis 2023 komplett barrierefrei zu machen.

Man sei schon ein gutes Stück vorangekommen, sagte Staatskanzleichef Marcel Huber (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München. Er räumte aber ein: «Es ist uns bewusst, dass wir nicht nachlassen dürfen in unseren Bemühungen, um das Ziel zu erreichen.»

Sozialverbände und die Opposition hatten schon wiederholt kritisiert, dass der barrierefreie Ausbau etwa von Bahnhöfen und öffentlichen Gebäuden zu langsam vorangehe. So sind von insgesamt 1040 Bahnhöfen in Bayern bislang nur 400 vollständig barrierefrei ausgebaut.

Die Staatsregierung hofft nun auch auf Fortschritte in anderen Bereichen - und appelliert deshalb an die Privatwirtschaft und die gesamte Gesellschaft, noch mehr mitzuziehen. Nachholbedarf gebe es sogar auch noch bei Pflegeheimen und bei Arztpraxen, sagte Huber.