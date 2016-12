Ähnlich wie das Arbeitsrecht ist auch das Mietrecht in Deutschland so ausgelegt, dass es der schwächeren Vertragspartei, dem Mieter, einen starken Schutz verleiht. Doch wenn der Mieter gegenüber dem Vermieter all verbalen Hemmungen fallen lässt, dann setzt ihn der Richter trotzdem vor die Tür.Weiter