Sachsens Verwaltungsportal ist jetzt auch mobil

24.06.2013 | Mobile Verwaltung

Bild: MEV-Verlag, Germany

Das sächsische Verwaltungsportal «Amt24» ist ab sofort auch über mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-Computer in einer speziell dafür angepassten Variante erreichbar. Damit seien Ansprechpartner, Informationen und Formulare auch bei Hochwassersituationen immer und überall erreichbar, teilte das Justizministerium in Dresden am Freitag mit.

«Das ist gerade in der Situation von Bedeutung, in der ein Zugang zu einem stationären Computer nicht immer möglich ist», sagte Minister Jürgen Martens (FDP). Bürger und Unternehmen in Flutgebieten, in denen die Infrastruktur noch nicht wieder vollständig hergestellt sei, könnten nun die Verwaltung über die mobile Pilotversion von «Amt24» besser erreichen.