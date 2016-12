Sachsen: Lehrer wollen für Altersteilzeit demonstrieren

17.05.2011 | Personal & Tarifrecht

Sächsische Lehrer wollen in der kommenden Woche im Dresdner Regierungsviertel für eine Regelung zur Altersteilzeit demonstrieren.

Die Aktion unter dem Motto «Wir machen Dampf» soll am 25. Mai vor dem Finanz- und dem Kultusministerium stattfinden, teilte der Sächsische Beamtenbund (SBB) am Montag mit. Zur Teilnahme sind alle Pädagogen aufgerufen, die in den Lehrerverbänden im SBB organisiert sind. Die Gewerkschaften hatten den Freistaat in der vergangenen Woche aufgefordert, über eine neue Regelung zur Altersteilzeit für seine Beschäftigten zu verhandeln. Im Schulbereich würden dadurch dringend nötige Neueinstellungen möglich, hieß es.