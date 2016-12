29.08.2016 | Rheinland-Pfalz

Der Lehrerverband Rheinland-Pfalz bemängelt das Fehlen von Lehrerstellen zum neuen Schuljahr.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die rheinland-pfälzische Lehrergewerkschaft VBE hat kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs die finanzielle Lage des Schulsystems in Rheinland-Pfalz kritisiert und fordert mehr neue Stellen für Lehrer.

Der VBE-Landeschef Gerhard Bold sprach von einer «prinzipiell unzureichenden Finanzierung des gesamten Bildungssystems». Die Mängel zeigten sich vor allem an Grundschulen: «Grundschulbildung wird kaum als Investition in die gesellschaftliche Zukunft anerkannt», so Bold. Laut VBE fehlen auch ohne den Sonderbedarf für Flüchtlinge mindestens 250 Lehrkräfte an Grundschulen.

Der VBE verwies auch auf strukturelle Probleme: Die Schulstrukturreform sei auf halbem Weg steckengeblieben, der Lehrerberuf weiter durch ein «antiquiertes Kastensystem» organisiert. Junge Lehrer wandern laut VBE in andere Bundesländer ab, wo die Berufsbedingungen oft günstiger seien und es mehr Stellen gebe.

VBE fordert 800 zusätzliche Lehrerstellen

Zum neuen Schuljahr werden in Rheinland-Pfalz 270 neue hauptamtliche Lehrerstellen und 200 neue Stellen für verbeamtete Vertretungslehrer geschaffen. Allein für die Integration der Flüchtlinge sind dem VBE zufolge aber 800 Lehrer nötig. Wie mit den wenigen neuen Lehrern die von der Ampelkoalition versprochene komplette Unterrichtsversorgung gedeckt werden könne, sei völlig unklar.