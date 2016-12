26.10.2012 | Pflegeberufe

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Pflegeberufe werden für Männer attraktiver, aber noch immer ist dieser Beruf fest in weiblicher Hand.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der männlichen Ausbildungsanfänger in Pflegeberufen deutlich erhöht, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte - und zwar um satte 69 Prozent.

Dennoch waren auch 2011 nur 21 Prozent der Berufsanfänger männlich. Insgesamt haben im vergangenen Jahr rund 52.500 Jugendliche eine Berufsausbildung in einem Pflegeberuf begonnen. Von ihnen waren 41.300 Frauen, aber nur 11.300 Männer. Zu den Pflegeberufen zählen die Statistiker Ausbildungen als Kranken-, und Altenpfleger sowie die kürzeren Ausbildungen zum Pflegehelfer.