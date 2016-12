Nachfrage nach Online-Formularen steigt in Thüringen

31.03.2014 | E-Government

Starke Nachfrage bei Online-Formularen!

Bild: PhotoDisc Inc.

Vom Wohngeldantrag bis zur Baugenehmigung: Die Thüringer haben im vergangenen Jahr mehr als 560 000 Formulare von der Internet-Serviceplattform des Landes heruntergeladen.

Die Nachfrage nach Online-Formularen hat sich binnen fünf Jahren verzehnfacht, wie das Finanzministerium in Erfurt am Freitag mitteilte. Für das nächste Jahr rechnet Finanzminister Wolfgang Voß (CDU) damit, dass bei den Zugriffszahlen die Millionen-Marke überschritten wird. Bürger und Unternehmen werden in der Online-Plattform derzeit rund 1300 Formulare angeboten.