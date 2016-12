Massenentlassung trotz Arbeitsplatz-Garantie unwirksam

24.11.2011 | Personal & Tarifrecht

Für eine Arbeitsplatz-Garantie hatten sie auf ihr Weihnachtsgeld verzichtet und wurden dann doch gefeuert: Das Landesarbeitsgericht in Düsseldorf hat am Mittwoch die Kündigungen von Beschäftigten eines katholischen Krankenhauses in Duisburg für unwirksam erklärt.

Mitarbeiter verzichteten auf Weihnachtsgeld

Die 1.800 Mitarbeiter hatten sich ihr Weihnachtsgeld mit dem Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2011 abkaufen lassen. Aber schon im Januar 2011 stellte der Arbeitgeber dennoch 120 Beschäftigten außerordentliche betriebsbedingte Kündigungen zu.

Arbeitgeber argumentiert mit Wegfall der Geschäftsgrundlage

Der Tarifabschluss sei so hoch ausgefallen, dass die Insolvenz gedroht habe, hatte der Arbeitgeber seinerzeit argumentiert. Damit sei die Geschäftsgrundlage für die Weihnachtsgeld-Vereinbarung entfallen. Zudem habe die Bank des Bistums Essen die Massenentlassung zur Bedingung für eine Erhöhung der Kreditlinie gemacht.

Gericht: Kündigungen sind unwirksam

Das Gericht schloss zwar außerordentliche Kündigungen trotz eines vertraglichen Kündigungsverzichts nicht grundsätzlich aus, monierte aber die Begründung, für die in einem solchen Fall besondere Anforderungen gelten. So habe sich die Klinik schon beim Verzicht der Beschäftigten auf das Weihnachtsgeld in einer schwierigen Lage befunden, außerdem seien die Zahlen zum Einspareffekt und den außerplanmäßigen Kostensteigerungen widersprüchlich gewesen, rügte der Richter in der mündlichen Verhandlung.