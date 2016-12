Marburger Bund ruft Uniklinik-Ärzte zu Warnstreiks auf

Einen Tag vor der neuen Tarifrunde für die 20.000 Ärzte an den Universitätskliniken haben die Mediziner auch am Mittwoch noch einmal Druck gemacht. Wie schon in den Tagen zuvor gab es nach Angaben der Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB) an mehreren Kliniken in verschiedenen deutschen Städten Warnstreiks und Proteste.Weiter