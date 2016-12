Den kommunalen Kliniken geht nach Einschätzung des Geschäftsführers des Klinikverbundes Hessen die Luft aus. Es sei ein Skandal, «dass die Krankenkassen Überschüsse anhäufen können, während die Krankenhäuser immer weiter an die Wand gefahren werden», sagte Arist Hartjes am Dienstag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa.Weiter