17.04.2012 | Arbeitswelt

Der Internetservice der Thüringer Verwaltung hat sich offensichtlich herumgesprochen und wird immer häufiger genutzt.

Allein beim sogenannte Zuständigkeitsfinder, mit dem Bürger den richtigen Ansprechpartner für ihr Anliegen ermitteln können, wurden 2011 gut 2,1 Millionen Klicks gezählt. Zwei Jahre zuvor waren es noch knapp 1,5 Millionen, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Am häufigsten sei die richtige Anlaufstelle für Wohngeld, Personalausweis und Gewerbeanmeldung gesucht worden. Auch beim Formularserver, der mehr als 900 Formulare zum Herunterladen bereithält, haben sich die Klicks auf rund 487 500 verdoppelt.