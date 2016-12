Die winzige Christlichen Gewerkschaft für Kunststoffgewerbe und Holzverarbeitung (GKH) kann keine wirksamen Tarifverträge abschließen - das hat das Landesarbeitsgericht Hamm am Freitag entschieden. In der Begründung heißt es, der Gewerkschaft fehle es an sozialer Macht, um faire Tarifverträge zu erzielen.Weiter