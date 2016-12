10.06.2014 | Entwicklungsminister Müller

Bald faire Büromöbel in Behörden?

Bild: Haufe Online Redaktion

Entwicklungsminister Gerd Müller möchte Ministerien und Behörden zu mehr Nachhaltigkeit anregen. Kriterien für eine entsprechende Zertifizierung würden derzeit entwickelt.

«Dabei geht es um viele Fragen: Beschaffungswesen, Klimaneutralität. Was gibt es in der Kantine? Woher kommen Möbel und Büromaterialien?», sagte der CSU-Politiker der «B.Z. am Sonntag».

Ziel sei es, solchen Produkten den Vorzug zu geben, die nach sozialen und ökologischen Standards hergestellt würden. Deutschland habe die Möglichkeit, «zum Vorzeigeland in Sachen Nachhaltigkeit» zu werden, betonte Müller. «Das reiche Deutschland kann sich faire Produkte und mehr Nachhaltigkeit leisten.»