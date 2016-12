23.10.2014 | E-Government

Die digitale Verwaltung schreitet voran.

Bild: Haufe Online Redaktion

Mehr als 60 Kommunen in Niedersachsen und Bremen erproben künftig gemeinsam neue digitale Strategien für die Verwaltung.

Unter der Geschäftsführung der Stadt Bremen soll das Netzwerk innovative IT-Angebote des Staates wie die Online-Funktionen des neuen Personalausweises voranbringen, teilte am Mittwoch das Bundesinnenministerium mit. Das Projekt sei zum IT-Gipfel am Dienstag in Hamburg vereinbart worden. Ziel des sogenannten Erprobungsraums ist es, den Zugang zu Verwaltungsleistungen zu erleichtern und mehrfach anfallende Kosten zu vermeiden. Ähnliche Kooperationen bestehen schon in den Metropolregionen Rheinland und Rhein-Neckar.