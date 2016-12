Betriebsrat muss Wiedereingliederung besser überwachen dürfen

Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist in § 84 Abs. 2 SGB IX geregelt und gilt nicht nur für Schwerbehinderte. Nach der Vorschrift haben der Arbeitgeber und die betriebliche Interessenvertretung (also Betriebsrat, Personalrat etc., aber auch im kirchlichen Bereich eine Mitarbeitervertretung) mit einer evtl. vorhandenen und zuständigen Schwerbehindertenvertretung die Pflicht, bei Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres mehr als 6 Wochen krankheitsbedingt fehlen, präventive Maßnahmen (sog. "betriebliches Eingliederungsmanagement") durchzuführen. Dies geschieht mit dem Ziel, künftig die krankheitsbedingten Fehlzeiten zu reduzieren. Hintergrund der Vorschrift ist der Erhalt des Arbeitsplatzes und die Entlastung der Krankenkassen.