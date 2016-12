Herrenschneiderin, Brauerin oder Sport- und Fitnesskauffrau: Im öffentlichen Dienst des Landes Berlin lassen sich auch Berufe erlernen, die man dort eher nicht erwartet. In den kommenden Jahren will der Senat die Mittel für die Ausbildung erhöhen, um den erwarteten höheren Nachwuchsbedarf in der Verwaltung zu decken.Weiter