Junge Beschäftigte arbeiten besonders häufig in befristeten Arbeitsverhältnissen. Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Sachgrundlose Befristungen sollen in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören, fordert der Beamtenbund dbb.

„Der öffentliche Dienst hat es am Arbeitsmarkt auch so schon schwer genug, Fachkräfte zu gewinnen. Deshalb dürfen die Dienstherren mit unnötigen Befristungen nicht noch zusätzliche Unsicherheiten schaffen. Der Bund muss dabei mit gutem Beispiel vorangehen, das wird eine wichtige Aufgabe der neuen Regierung“, so der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt.

Staatliche Aufgaben sind dauerhaft zu erledigen

Natürlich gebe es immer Schwankungen bei der Personalstärke und Befristungen seien in einigen Fällen – etwa bei Elternzeitvertretungen – ein bewährtes Instrument. Mit einer ordentlichen Aufgabenkritik und einer sachgerechten Personalplanung könnten Befristungen aber deutlich eingedämmt werden.

Staatliche Aufgaben sind in der Regel dauerhaft zu erledigen. Trotzdem ist die Befristungsquote höher als in der Privatwirtschaft, so der dbb Chef: "So kann es nicht weitergehen.“

Junge Beschäftigte arbeiten häufig befristet

Besonders dramatisch ist die Situation für junge Beschäftigte, die nach der Ausbildung oft nur befristet übernommen werden. Die Vorsitzende der dbb jugend, Karoline Herrmann, sagte: „Gerade die Jungen brauchen Perspektiven, wenn sie ein eigenes Zuhause suchen und Familien gründen wollen. Mit einem befristeten Arbeitsvertrag wird in vielen Regionen aber schon die Wohnungssuche zum Fiasko.“ Der öffentliche Dienst habe sich zu lange auf seinem Ruf als sicherer Arbeitgeber ausgeruht. „Die Bewerberzahlen gehen in allen Bereichen schon aufgrund des demografischen Wandels zurück. Die Privatwirtschaft hat das erkannt und wirbt mit vielen Vergünstigungen um den Nachwuchs.

Deshalb müsse auch der öffentliche Dienst endlich umsteuern und attraktive Arbeitsbedingungen schaffen. Dazu gehöre an vorderster Stelle auch die unbefristete Übernahme nach einer erfolgreichen Ausbildung.