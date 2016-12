07.12.2012 | Baden-Württemberg

Chef des Beamtenbundes in Baden-Württemberg bleibt Volker Stich.

Beim Gewerkschaftstag in Ludwigsburg am 4.12. wurde der ehemalige Landesvorsitzende des Philologenverbandes mit 97 Prozent von 169 gültigen Stimmen im Amt bestätigt, wie die BBW Beamtenbund Tarifunion am Dienstagabend mitteilte. Stich führt die Beamten im Südwesten seit fast zehn Jahren an. Der Landesregierung drohte er mit der Gegenwehr aller öffentlich Beschäftigten, sollte Grün-Rot ihre Sparpolitik fortsetzen, die zulasten der Beamten gehe.