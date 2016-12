Arbeitsrecht zum Aufwärmen: "P" wie personenbedingte Kündigung

Die personenbedingte Kündigung ist meist die bitterste Variante der Kündigung. Der Arbeitnehmer scheitert nicht an der Verfassung des Betriebes oder Umstrukturierungen, ja manchmal nicht einmal an eigenem Verschulden. Schon deshalb ist zwingend zu prüfen, ob es Alternativlösungen gibt, um ihn doch in "Lohn und Brot" zu halten.Weiter