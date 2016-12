Arbeitgeber darf Weihnachtsgeld bei Krankheit streichen

22.08.2011 | Personal & Tarifrecht

Ein Arbeitgeber darf freiwillig gezahltes Weihnachtsgeld für kranke Mitarbeiter kürzen oder je nach Dauer der Krankheit sogar ganz streichen.

Das entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz in Mainz in einem am Freitag bekanntgewordenen Urteil. Es handele sich um eine sogenannte Sondervergütung, die der Arbeitgeber freiwillig zum laufenden Lohn zahle (Az.: 10 Sa 495/10).



Das Gericht wies damit die Klage einer Arbeitnehmerin ab, die 2009 an insgesamt 89 Arbeitstagen arbeitsunfähig war. Der Arbeitgeber strich daraufhin das Weihnachtsgeld von rund 1400 Euro. Die Richter argumentierten: Die gesetzliche Garantie der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall betreffe nicht die Sondervergütungen.