Bild: PhotoDisc Inc. Welche Tätowierungen im Polizeidienst noch zulässig sind, muss durch Gesetz und nicht durch eine Verwaltungsvorschrift geregelt werden.

Die Ablehnung von Polizeibewerbern wegen Tätowierungen bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg im Falle eines Bewerbers für die Berliner Schutzpolizei.

Ein Bewerber für den mittleren Dienst der Schutzpolizei des Landes Berlin wurde wegen sichtbarer, inhaltlich aber nicht zu beanstandender Tätowierungen abgelehnt. Im Eilverfahren hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin bestätigt und die Beschwerde der Polizei Berlin zurückgewiesen.

Bewerber wurde wegen seiner Tätowierungen abgelehnt

Der Antragsteller begehrt seine Einstellung in den Vorbereitungsdienst der Berliner Polizei. Die Bewerbung hat die Polizei mit der Begründung abgelehnt, dass seine Tätowierungen einer Einstellung in den Polizeidienst entgegenstünden. Das Verwaltungsgericht Berlin hat dem Antrag des Bewerbers auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes stattgegeben und die Polizei vorläufig verpflichtet, ihn weiter am Auswahlverfahren teilnehmen zu lassen.

OVG: Verwaltungsvorschrift ist für Ablehnung nicht ausreichend

Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Polizei hat das Oberverwaltungsgericht entschieden, dass die auf Verwaltungsvorschriften gestützte Entscheidung, die Einstellung des Bewerbers aufgrund seiner sichtbaren Tätowierungen abzulehnen, rechtswidrig ist. Es bedürfe grundsätzlich einer gesetzlichen Regelung des zulässigen Ausmaßes von Tätowierungen bei Beamten. Diese fehle aber derzeit im Land Berlin. Für eine übergangsweise Weitergeltung der bisherigen Verwaltungspraxis besteht nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts kein Raum.

Tätowierungen waren nicht auffällig oder anstößig

Die sichtbaren Tätowierungen des Antragstellers seien nicht derart auffällig oder gar anstößig, dass im jetzigen Zeitpunkt, in dem sich ein Ergebnis der noch zu führenden parlamentarischen Debatte nicht einmal in seinen Grundzügen abzeichne, mit einem zukünftigen Verbot solcher Tätowierungen mit hinreichender Sicherheit zu rechnen wäre.

Der Beschluss ist unanfechtbar (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss v. 28.8.2018, OVG 4 S 36.18).