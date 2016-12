24.11.2015 | Nordrhein-Westfalen

Die NRW- Kommunen können sich um höhere Einnahmen freuen.

Die NRW-Kommunen haben im ersten Halbjahr 2015 mehr Steuern eingenommen. Im Durchschnitt hätten Städte und Gemeinden unter anderem für Grund- und Gewerbesteuern 9,5 Milliarden Euro erhalten.

Dies sind 8,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, berichtete das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf. Die Gewerbesteuer etwa legte gegenüber dem ersten Halbjahr 2014 landesweit um gut 7 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zu. Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nahmen um fast 14 Prozent zu auf 2,3 Milliarden Euro. Insgesamt waren alle Einnahmen der knapp 400 NRW-Kommunen aber mit 35,2 Milliarden Euro deutlich höher als ihr Steueraufkommen. In dem höheren Betrag sind laut Statistischem Landesamt auch die von den Kommunen aufgenommenen Kredite enthalten.