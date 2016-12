Brandenburg weiter ohne neue Schulden

Die neue rot-rote Landesregierung in Potsdam will die Grunderwerbsteuer in Brandenburg von derzeit fünf Prozent auf 6,5 Prozent anheben. Mit den erwarteten Mehreinnahmen in Höhe von rund 50 Millionen Euro sollen Investitionen in Bildung und die Infrastruktur des Landes bezahlt werden.Weiter