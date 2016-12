So wird Weihnachtsgeld richtig versteuert

15.12.2011 | Entgelt

Bevor sich der Mitarbeiter darüber Gedanken machen kann, welche Geschenke er vom Weihnachtsgeld kauft, muss der Arbeitgeber zunächst das Weihnachtsgeld steuerlich richtig abrechnen. Dabei gilt es auf Besonderheiten zu achten. Diese haben wir für Sie zusammengestellt.

Weihnachtsgeld gehört zu den sonstigen Bezügen

Sonstige Bezüge sind alle Lohnzahlungen, die keinen laufenden Arbeitslohn darstellen.

Neben Einmalzahlungen fallen unter diesen weiter gefassten Begriff sämtliche Arbeitslohnzahlungen, die nicht regelmäßig anfallen. Es handelt sich dabei um Einnahmen, die in größeren Zeitabständen als monatlich gewährt werden und die kein laufendes Arbeitsentgelt sind.

Zu den sonstigen Bezügen gehören z. B.

Abfindungen,

Tantiemen,

Jubiläumszuwendungen,

Urlaubsgeld und

Weihnachtsgeld (teilweise wird diese Zahlung auch als 13. und evtl. sogar 14. Monatsgehalt bezeichnet, was jedoch an der steuerlichen Behandlung nichts ändert).

Auf diese Besonderheiten müssen Sie achten

Bei sonstigen Bezügen gelten einige Besonderheiten für die Ermittlung der Lohnsteuer:

Zeitpunkt des Zuflusses: Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für das Weihnachtsgeld im Zeitpunkt des Zuflusses beim Mitarbeiter einzubehalten. Dies gilt auch, wenn es zwar für das Jahr 2011 gewährt aber (versehentlich oder bewusst) erst im Januar 2012 ausgezahlt wird.

Beispiel: Zeitpunkt des Zuflusses bei sonstigen Bezügen

Der Monatslohn für Dezember 2011 wird zusammen mit dem Weihnachtsgeld am 3.1.2012 überwiesen. Der laufende Arbeitslohn gilt 2011 als zugeflossen und ist in die Lohnabrechnung für Dezember 2011 mit einzubeziehen. Das Weihnachtsgeld ist in 2012 zugeflossen und in die Lohnabrechnung für Januar 2012 einzubeziehen. Eine einheitliche Abrechnung mit den Dezemberbezügen ist nicht zulässig.

Ermittlung der Lohnsteuer: Für die Einbehaltung der Lohnsteuer hat der Arbeitgeber den voraussichtlichen Jahresarbeitslohn und darauf die Lohnsteuer zu ermitteln.

Außerdem ist die Jahreslohnsteuer für den Jahresarbeitslohn unter Einbeziehung des Weihnachtsgelds zu ermitteln.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den ermittelten Steuerbeträgen ist die Lohnsteuer, die vom Weihnachtsgeld einzubehalten ist. Weil die Steuerberechnung oberhalb des bereits berücksichtigten Jahresarbeitslohns erfolgt, sind der Steuersatz und damit auch die Lohnsteuer für das Weihnachtsgeld deutlich höher als beim regulären Monatslohn.

Voraussichtlicher Jahresarbeitslohn ist der laufende Arbeitslohn für die im Kalenderjahr bereits abgelaufenen Lohnzahlungszeiträume zuzüglich des evtl. noch zu erwartenden laufenden Arbeitslohns für die restlichen Lohnzahlungszeiträume (Ermittlung durch Hochrechnung des bisher zugeflossenen lfd. Arbeitslohns, ggf. Schätzung unter Berücksichtigung evtl. Lohnerhöhungen) und zuzüglich bereits zugeflossener anderweitiger sonstiger Bezüge. Zusätzlich noch zu erwartende sonstige Bezüge sind nicht zu berücksichtigen.

Beispiel: Berechnung der Lohnsteuer bei einem sonstigen Bezug Ein Mitarbeiter (Steuerklasse III) erhält im Kalenderjahr 2011 ein Monatsgehalt in Höhe von 4.000 EUR. Als besondere Weihnachtszuwendung wird im Dezember 2011 ein volles Monatsgehalt gezahlt. Dabei ist im Dezember 2011 erstmals der auf 1.000 EUR angestiegene Arbeitnehmer-Pauschbetrag anzuwenden. Besteuerung des Monatslohns: Lohnsteuer für den laufenden Arbeitslohn nach Monatstabelle 448,16 EUR Besteuerung des sonstigen Bezugs: voraussichtlicher laufender Jahresarbeitslohn (12 x 4.000 EUR) Lohnsteuer A nach Jahrestabelle 48.000 EUR 5.668 EUR maßgebender Jahresarbeitslohn einschließlich des Weihnachtsgelds (12 x 4.000 EUR + 4.000 EUR) Lohnsteuer B nach Jahrestabelle 52.000 EUR 6.724 EUR Differenz (Lohnsteuer B abzüglich Lohnsteuer A) = Lohnsteuer für das Weihnachtsgeld 1.056 EUR Lohnsteuer gesamt für Dezember 2011 (Lohnsteuer lfd. Monatslohn + Lohnsteuer Weihnachtsgeld) 1.504,16 EUR

Elektronische Lohnabrechnungsprogramme sehen Eingabemöglichkeiten für sonstige Bezüge vor und führen die vorstehende Berechnung automatisch durch.