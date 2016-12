CDU will Weihnachtsgeld für Beamte wieder einführen

13.01.2016 | Sachsen-Anhalt

Bald wieder Weihnachtsgeld für Beamte in Sachsen-Anhalt

Bild: M. Schuppich - Fotolia

Die CDU in Sachsen-Anhalt will Beamten wieder ein Weihnachtsgeld auszahlen lassen.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer Regelung in Sachsen seien auch in Sachsen-Anhalt Veränderungen notwendig, erklärte die CDU-Fraktion am Dienstag nach einer Klausurtagung im Harz. Dies sei angesichts des Haushaltsüberschusses im vergangenen Jahr auch finanzierbar.

Im Dezember hatte das Bundesverfassungsgericht Nachbesserungen in Sachsen gefordert, nachdem eine Beamtin dort gegen die Streichung des Weihnachtsgeldes für das Jahr 2011 geklagt hatte.

Die Linksfraktion kritisierte, dass die CDU noch im November Anträge der Linken zur Wiedereinführung der Sonderzahlung abgelehnt habe. «Die Finanzlage hat sich in den letzten Tagen und Wochen kaum geändert, nur der Wahltermin rückt halt näher», hieß es.

Unterdessen übte der Deutsche Beamtenbund (dbb) in einem offenen Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) harsche Kritik an der Landesregierung. Die Beamtenschaft sei «wütend und frustriert, weil ihr Vertrauen und ihre Loyalität missbraucht wurden», heißt es in dem Schreiben des Landesvorsitzenden Wolfgang Ladebeck. Einen Gleichklang in der Bezahlung von Tarifbeschäftigten und Beamten gebe es nicht mehr.