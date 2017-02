Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Die nachstehenden AGB haben ausschließlich Gültigkeit für die Teilnehmer der IW net[works] 2017 und stehen in keinem Zusammenhang mit anderen Produkten oder Dienstleistungen der Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.

Anmeldung

Die individuelle Anmeldung zur Veranstaltung muss über unser Tagungsbüro kon-tra-bas erfolgen und ist nur auf Basis einer persönlichen Einladung möglich. Die Teilnehmerzahl der Veranstaltung ist auf max. 40 Personen begrenzt; Reservierungsanfragen für Teilnahmeplätze werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Anmeldebestätigung

Erst mit Erhalt einer entsprechenden Buchungsbestätigung ist der Teilnahmeplatz fest reserviert und verbindlich gebucht.

Teilnahmegebühren / Leistungsumfang

Die Teilnahme an der IW net[works] 2017 ist für die eingeladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Folgende Leistungen sind hierin enthalten: Teilnahme an den Vorträgen und Diskussionsrunden, Verpflegung in den Kaffeepausen, Mittagessen, Teilnahme am Abendevent sowie der Zugang zu den Downloads der Vortragsunterlagen im Nachgang zur Veranstaltung. Eventuelle Kosten für Anreise, Übernachtung, etc. sind von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst zu tragen.

Stornierung / Warteliste

Aufgrund der stark begrenzten Teilnahmeplätze sollten bereits reservierte und bestätigte Buchungen im Verhinderungsfall umgehend zurückgegeben werden, damit die Plätze im Nachrückverfahren weiter belegt werden können. Kosten für die Stornierung entstehen nicht. Gleiches gilt für die Entsendung von Ersatzteilnehmern, die dem Veranstalter schriftlich und namentlich gemeldet werden müssen.

Änderungsvorbehalt

Änderungen wie der Ausfall von Referenten, Veränderungen im Programm, im zeitlichen Ablauf oder des Veranstaltungsortes bleiben vorbehalten. Muss die IW net[works] 2017 aus wichtigen Gründen ausfallen, haben die gebuchten und bestätigten Teilnehmer keinerlei Ansprüche auf Schadenersatz oder Ersatz für bereits getätigte Ausgaben für Reisebuchungen o.ä..

Haftungsausschluss

Der Veranstalter schließt im Rahmen seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht eine Veranstalterhaftpflichtversicherung mit den für eine Veranstaltung dieser Größenordnung üblichen Deckungssummen ab. Darüber hinausgehende Ansprüche der Teilnehmer im Schadensfall werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Datenschutz und Eigentumsrechte

Zur Veranstaltungsabwicklung erfolgt die digitale Speicherung der dem Veranstalter übermittelten Daten. Alle intellektuellen Eigentumsrechte an Materialien, die im Zusammenhang mit der net[works] 2017 produziert oder verbreitet werden (insbesondere Veranstaltungsprogramm, Tagungsunterlagen, Ton- und Bildmaterial) sind reserviert. Jede unerlaubte Publikation, Vervielfältigung oder Verbreitung ist untersagt.

Die Veranstaltung wird fotografisch begleitet. Mit der Anmeldung nehmen die Teilnehmer zustimmend zur Kenntnis, dass die im Rahmen der Veranstaltung gefertigten Aufnahmen für redaktionelle Zwecke und zu Zwecken der Bewerbung der Veranstaltung bzw. im Rahmen der Kommunikation von Haufe verwendet werden.

Mit ihrer Buchung erklären sich die Teilnehmer/innen damit einverstanden, in der Online-Teilnehmerliste mit ihrem Namen, Foto, ihrer Positionsbezeichnung und ihrer aktuellen Firma gelistet zu werden. Bei Angabe des Links zum eigenen XING-Profil oder einem sonstigen Profil auf einer Social Media Plattform wird der Listeneintrag auf dieses Profil verlinkt und ein ggf. vorhandenes Profilbild in die Online-Teilnehmerliste. Darüber hinaus erklären sich die Teilnehmer/innen zur Einreichung einer persönlichen Kurzvita und eines Kurzprofils zu ihrem aktuellen Unternehmen bereit.

Veranstalter

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Redaktion „immobilienwirtschaft“

Munzinger Straße 9

D-79111 Freiburg

Erfüllungsort / Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Freiburg im Breisgau.