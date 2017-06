05.09.2012 | Webinar

Gehaltsmodelle werden im Vertrieb gerne diskutiert.

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Vergütung spielt in Vertriebsorganisationen eine entscheidende Rolle für den Erfolg. Gleichzeitig soll sie die Mitarbeiter zu Bestleistungen motivieren. Ein Webinar von acquisa Professional zeigt am 18. September Best Practices von Vergütungssystemen.

Die beiden Experten, Professor Dr. Lars Binckebanck von der an der Nordakademie in Elmshorn, und Marcus Redemann, Partner der Unternehmensberatung Mercuri International, stellen verschiedene umsatzorientierte Modelle vor und erklären, welche variablen Anteile bei der Vergütung von Vertriebsmitarbeitern sinnvoll sind. Anhand von Best-Practice-Beispielen werden außerdem aktuelle Entwicklungen diskutiert. Das Online-Seminar beginnt am 18. September um 16 Uhr und dauert eine Stunde. Zusätzliche Informationen finden Interessierte hier.

Das Webinar kostet 98 Euro netto, für Kunden von acquisa Professional ist das Webinar im Abopreis inbegriffen.