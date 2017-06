Nur knapp die Hälfte der Vertriebsführungskräfte mit guter Performance

Weiterbildung und Qualifizierung gewinnen im Vertrieb immer mehr an Bedeutung. acquisa sprach mit Prof. Dr. Frank Reuter, Leiter des Studiengangs „Beratung und Vertriebsmanagement” an der Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) in Mannheim, der als Dozent im Bereich Vertriebsmanagement arbeitet.Weiter