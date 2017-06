26.09.2012 | Versandhandel

Kleine Kunden mit großen Wünschen.

Vor Beginn der Neocom 2012, dem Messekongress für Multichannel-Handel und E-Commerce, wurde der Spielwarenhändler Mytoys.de im Rahmen einer Galanacht im Wiesbadener Kurhaus zum „Versender des Jahres“ gekürt. Das Unternehmen überzeugte die Jury mit seiner ausgeklügelten Multichannel-Strategie.

Die Auszeichnung „Versender des Jahres“ wird traditionell vor Beginn der Neocom verliehen. Geehrt werden Unternehmen, die über mehrere Jahre hinweg Impulse und Trends für die Versandhandelsbranchen gesetzt haben. Der diesjährige Gewinner, Mytoys.de, war vor 13 Jahren als Online-Pure-Händler gestartet und verfügt inzwischen über eine ausgeklügelte Multichannel-Strategie. Zur Preisverleihung rollten die drei Geschäftsführer auf Scootern in den Saal und ließen die Teilnehmer wissen, dass die Branche 1999 noch mit Skepsis auf den neuen Verkaufskanal reagiert hatte. E-Commerce sei nichts weiter als eine Modeerscheinung und der Hype schnell vorbei, so die einhellige Meinung von Branchenkennern damals. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen mehr als 500 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Multichannel-Anbietern für Kinderprodukte in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2011/2012 lag der Umsatz des Händlers, der seit 2000 zur Otto Group gehört, bei 240 Millionen Euro. Sieger in der Kategorie „Young Business“ wurde Textilankauf.com

Messe und Kongress finden am 26. und 27. September zum ersten Mal unter dem Namen Neocom statt. Bislang firmierte die Veranstaltung als Deutscher Versandhandelskongress & Mail Order World. Zu den Referenten gehören Dr. Rainer Hillebrand, Vorstand der Otto Group, Alain Moreaux, Commercial Director bei Vente Privée, und Luca Cannoniero, Business Development Manager bei Marks & Spencer.

Am Abend des ersten Messe- und Kongresstages findet die Preisverleihung „Katalog und Onlineshop des Jahres“ statt. Nominiert sind Fashionette, Meine Mettwurst und Mister Spex.