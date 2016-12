20.06.2012 | Weiterbildung

Der Aufbau und die Pflege von Kooperationen erfordern besondere Kenntnisse.

Bild: PhotoAlto

Um neue Absatzmärkte zu erschließen, sind deutsche Mittelständler zum Teil auf die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen angewiesen. Das Seminar „Erfolgreiche Kooperationen im Vertrieb“ der Haufe Akademie zeigt auf, wie solche Kooperationen erfolgreich aufgebaut werden können.

Die Teilnehmer lernen dabei die verschiedenen Arten von Kooperationen kennen und erfahren, in welchen Situationen virtuelle Netzwerke, Allianzen, Konsortien oder Joint Ventures am besten zum Ziel führen. Das Seminar, das sich an Geschäftsführer und Führungskräfte richtet, zeigt, wie Kooperationen systematisch aufgebaut und gesteuert werden, nach welchen Kriterien die Auswahl der passenden Partner erfolgen sollte und wie die konkrete Zusammenarbeit aussehen kann. Vermittelt werden neben theoretischen Grundlagen auch Best-Practice-Beispiele, in praktischen Übungen wird das Wissen darüber hinaus vertieft.