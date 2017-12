Der Gründer von Media Markt ist einer der Keynote-Speaker auf dem DVVK 2013. Bild: Haufe Akademie

Der Bestsellerautor und Managementtrainer Reinhard K. Sprenger gehört zu den Referenten des Deutschen Vertriebs- und Verkaufskongresses (DVVK) am 21. und 22. März 2013 in München. In seinem Vortrag geht es um Mut und Verantwortung bei wichtigen Entscheidungen.

Sprenger hat sich in der Vergangenheit mit provokanten Thesen zum Thema Führung einen Namen gemacht. Sein Vortrag beim DVVK trägt den Titel „Die Entscheidung liegt bei Dir!“ und befasst sich mit den persönlichen und beruflichen Herausforderungen von Vertriebsfachkräften und dem Mut, den es manchmal braucht, um die richtige Entscheidung zu treffen.

Mit Mitarbeiterführung befasst sich Patrick C. Cowden. Mit seinem Vortrag „Mein Boss die Memme – Was läuft schief in deutschen Chefetagen?“ beleuchtet er das zum Teil raue Klima in Unternehmen und zeigt auf, wie der Umgang mit (schwierigen) Führungspersönlichkeiten aussehen kann.

Best-Practice-Beispiele aus dem Vertrieb liefern Hans-Ulrich Witschel, Vertriebsleiter Deutschland bei Festo („Kundennähe trotz segmentierter Marktbearbeitung“) und Walter Gunz, Gründer von Media Markt, dessen Vortrag auch eine der Key Notes ist.

Außerdem dabei: Börsenexperte Dirk Müller („Märkte in der Eurokrise – Zwischen Panik und Pragmatismus“) sowie der CRM-Experte Phil Winters („10 sichere Anzeichen, dass Ihr CRM nicht funktioniert und was Sie dagegen tun können“).