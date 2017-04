Renault mit rund 400 Mobile Apps und der Mineralölkonzern Shell arbeiten längst an einer agilen, mobilen Customer Journey. Das Ziel: Kunden effizienter zum Kaufabschluss zu treiben. Beide Firmen nutzen dazu Verhaltensdaten ihrer Kunden und vor allem den hyper-persönlichen Kanal Mobile in Echtzeit, wie Patrick Hoffstetter, Chief Digital Officer bei Renault, und Ricardo Carvalho, Head of Digital bei Shell, auf dem diesjährigen Adobe Summit in London skizzierten. Doch die beiden Konzerne sind beileibe nicht die einzigen.Weiter