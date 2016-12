Mit acquisa vergünstigt zum DVVK

18.01.2012 | Vertrieb

Am 29. und 30. März findet in München der diesjährige DVVK Deutscher Vertriebs- und Verkaufsleiter-Kongress statt. acquisa-Leser erhlten bis zum 31. Januar zehn Prozent Rabatt auf die Teilnahmegebühr.

Der 35. Deutscher Vertriebs- und Verkaufsleiter Kongress 2012 findet in München statt. Die Keynote am ersten Tag hält der Wirtschaftsweise Prof. Dr. Peter Bofinger, Würzburg, zum Thema "Deutschland im Zeichen der Globalisierung – Herausforderungen und Chancen für den Vertrieb". Einige weitere Vorträge: der Vertriebsvorstand von Würth gibt Einblick in die Außendienst-Strategie des Weltkonzerns, Dirk Kreuter erläutert die "7 Phänomene der Vertriebsführung", Prof. Dr. Andreas Suchanek und Dr. Gerhard Prätorius, Volkswagen, diskutieren über "Verantwortung als marktwirtschaftliches Prinzip" und der Gedächtnistrainer Oliver Geisselhardt zeigt Gedäctnistricks für Vertriebler.

Am Abend des ersten Tages verleiht acquisa den acquisa Award 2012 für innovative Vertriebskonzepte. Interessierte können sich hier dafür bewerben.

acquisa-Leser geben bei der Anmeldung bitte den Gutschein-Code "acquisa" an und profitieren vom rabattierten Eintrittspreis.