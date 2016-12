Media Markt: Online-Shop gestartet

16.01.2012 | Vertrieb

Media Markt hat ab heute einen Online-Shop. Damit setzt der Elektrofachmarkt seine Multichannel-Strategie fort.

Media Markt setzt auf eine enge Verknüpfung seiner 244 Märkte mit dem Web-Shop. So können Kunden online bestellte Waren entweder nach Hause liefern lassen oder in einem der stationären Märkte abholen. Das Online-Angebot umfasst derzeit die Bereiche Neue Medien, TV und Heimkino, Audio und HiFi, Mobilfunk, Navigation, Foto und Video sowie Elektrogroß- und Kleingeräte. Zunächst gehören nur die Top-Seller der einzelnen Produktbereiche zum Web-Angebot. Weitere Produktgruppen und –bereiche sollen demnächst folgen. Zusätzliche Serviceleistungen wie Montage und Installation können außerdem mit einem Fachberater im Markt vereinbart werden. Der bereits bestehende Downloadshop mit Musik, Videos, Games, Software und E-Books wird in den neuen Online-Shop integriert. (sas)