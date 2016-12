IT-Lösungsverkäufer für Studienteilnahme gesucht

21.12.2011 | Vertrieb

Evolutionplan und das Scheelen Institut suchen IT-Unternehmen, die an der Studie „IT-Lösungsverkäufer 2011/2012“ teilnehmen. Interessierte können sich noch bis zum 9. Januar bewerben.

Ziel der Studie ist es, herauszufinden, wie zukunftssicher IT-Lösungsverkäufer tatsächlich sind. Dabei wirdüberprüft, ob das Persönlichkeitsprofil der gemeldeten Mitarbeiter mit dem modellierten Soll-Zustand übereinstimmt, ob sie den Anforderungen an den IT-Lösungsverkauf gewachsen sind oder ob Bedarf an Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung des Teams besteht. An der Studie können je bis zu fünf Vertriebsmitarbeiter aus Software- und Systemhäusern sowie IT-Beratungshäusern teilnehmen. Ausführliche Informationen erhalten Interessierte hier. (sas)