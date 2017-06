07.09.2012 | Ranking

Erfolgreiche Unternehmen orientieren sich an den Wünschen der Kunden.

Die Marketingberatung Batten & Company hat den Best Marketing Company Award verliehen. Damit werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich als besonders kunden- sowie marktorientiert erwiesen haben. Zu den Siegern gehören in diesem Jahr Henkel, Dm, Ing-Diba und Audi.

Mit dem Preis, der in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge verliehen wurde, will die internationale Marketingberatung besonders erfolgreiches Unternehmensmanagement würdigen. Dazu gehöre ein transparentes Informationsmanagement, Kundennähe und die Berücksichtigung von Kundenwünschen bei der Produktentwicklung. Darüber hinaus würden die Top-Perfomer ihre Mitarbeiter um bis zu 40 Prozent regelmäßiger über die Zufriedenheit der Kunden informieren. Ein zusätzlicher Treiber für den Erfolg sei die Innovationsfähigkeit: Bei den Top-Unternehmen seien Führungskräfte um 19 Prozent mehr bereit, für eine Verbesserung des Markterfolgs größere finanzielle Risiken einzugehen; sie setzten sich außerdem für innovative Marketingideen (plus 29 Prozent) ein. In diesen Unternehmen hätten Marketingabteilungen einen besonders großen Einfluss auf alle Marktentscheidungen des Unternehmens. Resultat: Bei den von Batten & Company prämierten Unternehmen liegt der Marktanteilswachstum bis zu 22 Prozent höher als beim Durchschnitt.

Kennzahlen ermitteln Kundenbindung

Die Sieger wurden auf Basis einer wissenschaftlichen Studie ermittelt, in die Kennzahlen wie Umsatz- und Marktanteilswachstum mit einflossen. Außerdem wurden Erkenntnisse aus Telefoninterviews und Onlinebefragungen unter Vorständen, Geschäftsführern, Marketing- und Vertriebsleitern berücksichtigt.

Im Ergebnis führt der Konsumgüterhersteller Henkel das Ranking an, gefolgt von der Drogeriekette Dm sowie Audi und Ing-Diba, die sich den dritten Platz teilen. Die Plätze fünf bis zehn belegen Blanco (Küchentechnik), Haus Rabenhorst (Fruchtsäfte), Carglass (Autoglasservice), Koziol (Designprodukte), Buch.de (Online-Buchhandel) und Konrad Hornschuch (Oberflächengestaltung).