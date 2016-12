E-Commerce: Deutsche Post startet Online-Supermarkt

16.12.2011 | Vertrieb

Das Berliner Unternehmen All you need und die Deutsche Post starten ein gemeinsames E-Commerce-Projekt: Ein Online-Supermarkt soll das Einkaufen von täglichen Waren unkompliziert und einfach gestalten.

Ein intelligenter Einkaufshelfer, der auch selbstständig Aufgaben für die Kunden übernimmt, steht den Kunden dabei zur Verfügung. Auf dem Shopping-Portal können Lebensmittel, Haushaltsgüter oder Pflegeprodukte gekauft werden, die der Paketversand der Deutschen Post dann direkt vor die Haustür liefert. In seinem Sortiment setzt der Shop verstärkt auf bekannte Marken und umweltfreundliche Produkte. (tb)