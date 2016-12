18.11.2011 | Vertrieb

Im Zuge seiner internationalen Expansion sucht Dunkin’ Donuts bundesweit nach neuen Franchise-Partnern. Die Backwaren- und Kaffeekette will in den nächsten Jahren mehrere hundert neue Restaurants eröffnen.

Dunkin’ Donuts sucht Franchise-Partner für neue Standorte in Dresden, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart. Weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Bremen sollen folgen. Zurzeit verfügt das Unternehmen über 23 deutsche Filialen im Norden der Republik. Laut Chief Operating Officer Tony Pavese sucht Dunkin’ Donuts nach Unternehmern mit Erfahrung in der Systemgastronomie, dem operativen Geschäft und im Immobilienmarkt. (sas)