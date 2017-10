Bei den Usern über 45 Jahren ist das Wachstum besonders stark. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In Deutschland haben im Jahr 2012 rund 42,3 Millionen Menschen Waren oder Dienstleistungen für private Zwecke über das Internet gekauft. Dies hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Damit ist der Anteil der Internetnutzer, die online einkaufen, seit 2007 um 8 Prozentpunkte oder 8,8 Millionen Menschen gestiegen. Der Wert entspricht 74 Prozent der Internetnutzer ab zehn Jahren.

Den höchsten Anteil an Onlinekunden (89 Prozent) gibt es in der Altersklasse der 25- bis 44-Jährigen (plus neun Prozentpunkte gegenüber 2007). Jeweils 74 Prozent betrug in diesem Jahr der Anteil der Onlineeinkäufer in den Altersklassen der 16- bis 24-Jährigen sowie der 45- bis 64-Jährigen. Bemerkenswert dabei: Während bei den 16- bis 24-Jährigen der Zuwachs mit plus sechs Prozentpunkten vergleichsweise moderat war, hat der Anteil bei den 45- bis 64-Jährigen mit plus zwölf Prozentpunkten stark zugenommen. Auch bei den 65-jährigen und Älteren war ein Zuwachs von 12 Prozentpunkten auszumachen, allerdings lag der Anteil in dieser Altersklasse mit 57 Prozent insgesamt deutlich geringer.

Beim Einsatz eines Smartphones oder Handys für den Onlineeinkauf liegen die 16- bis 24-jährigen Onlineeinkäufer mit einem Anteil von 16 Prozent an der Spitze. Von allen Onlineeinkäufern nutzten allerdings lediglich 10 Prozent ein Smartphone oder Handy.

Basis dieser Zahlen ist die „Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten“ der Jahre 2012 und 2007. Die Befragung findet jeweils im zweiten Quartal statt. Als Internetnutzer gelten dabei Personen, die in den letzten drei Monaten vor der Befragung das Internet genutzt haben. Als Onlineeinkäufer gelten Internetnutzer, die in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Waren oder Dienstleistungen über das Internet gekauft oder bestellt haben.