25.05.2012 | Auma

Die Messen in Deutschland erfreuen sich wieder regen Zuspruchs.

Nach einer eher zaghaften Erholungsphase im Jahr 2010 haben sich die internationalen Messen in Deutschland im vergangenen Jahr mit deutlichen Zuwachsraten zurückgemeldet. Bei den drei Schlüsselindikatoren Ausstellerzahl, Standfläche und Besucherzahl gab es laut Auma Steigerungen.

So ist die Zahl der Aussteller auf überregionalen Messen in Deutschland um gut drei Prozent gestiegen. Das ist der stärkste Zuwachs seit dem Jahr 2007. Dieses Wachstum wurde im Wesentlichen von ausländischen Ausstellern getragen. Deren Zahl ist um ganze fünf Prozent gestiegen (2010: 2,7 Prozent). Die Potenziale in Deutschland seien hingegen immer schwerer mobilisierbar, heißt es vom Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (Auma).

Die Standflächen haben um 4,8 Prozent zugelegt. Damit sind die Rückgänge aus den Jahren 2009 und 2010 zu einem erheblichen Teil aufgeholt worden. Auch bei den Besuchern gab es ein Plus von mehr als vier Prozent, nachdem im Jahr 2010 noch ein leichtes Minus zu Buche stand. Besonders die Investitionsgütermessen zeigen sich deutlich erholt.

Trotz deutlicher Zuwächse der einzelnen Messen gegenüber den Vorveranstaltungen ging der Umsatz der deutschen Messeveranstalter nach vorläufigen Ergebnissen auf gut 2,8 Milliarden Euro zurück; 2010 wurden fast 3 Milliarden Euro erreicht. Ein möglicher Grund: Im Messeprogramm 2011 fehlten turnusbedingt einige große Investitionsgütermessen mit Zwei- oder Mehrjahres-Turnus.

Für das laufende Jahr rechnet der Auma mit rund drei Prozent mehr Ausstellern und rund einem Prozent mehr Ausstellungsfläche bzw. Besucher.

Weiteres wichtiges Ergebnis: Die Zahl der Messen im Ausland, die von deutschen Veranstaltern betreut werden, wächst weiterhin rasant. Im Jahr 2011 sind 263 Messen ausgerichtet worden, im Jahr 2005 lag diese Zahl noch bei 165.