12.01.2012 | Vertrieb

Zum ersten Mal wird im Rahmen des Deutschen Vertriebs- und Verkaufsleiter-Kongresses (DVVK) der „acquisa Award“ verliehen. Noch bis zum 31. Januar können sich Unternehmen in den Kategorien B2B und B2C bewerben.

Die Unternehmen mit den innovativsten Konzepten, den professionellsten Umsetzungswegen und einer gelungenen Steuerung des Change-Prozesses erhalten den Preis am 29. März beim DVVK in München. Die Jury ist mit Dr. Nicolas Beutin, J&M Management Consulting, Prof. Lars Binckebanck, Nordakademie Elmshorn, Andreas Buhr, Geschäftsführer der Go Akademie, Klaus Dietzel, Redaktion acquisa, Mirza Hayit, Geschäftsführer der Haufe-Lexware Services GmbH & Co. KG, Regina Kern, Bereichsleiterin bei der Haufe-Akademie und Prof. Dr. Peter Winkelmann, FH Landshut, hochkarätig besetzt. Juryvorsitzender ist acquisa-Chefredakteur Christoph Pause.

Unternehmen, die sich um den Award bewerben möchten, erhalten alle Infos hier und die Bewerbungsunterlagen unter charlotte.kosicki@kon-tra-bass.de. (sas)