Word of Mouth: Werbung von Konsument zu Konsument

30.04.2012 | Top-Thema Word of Mouth: So fördern Sie Weiterempfehlungen

Nur zufriedene Kunden empfehlen einen Anbieter weiter.

Bild: MEV-Verlag, Germany

Als „Mundpropaganda“ ist das Potenzial des Word of Mouth-Marketing schon zu früheren Zeiten erkannt und eingesetzt worden. „Bitte empfehlen Sie uns weiter“ – diese Aufforderung an zufriedene Kunden ist in der Geschäftswelt ein Klassiker.

Vollkommen neue Brisanz erhält das Empfehlungsmarketing allerdings, seit das Internet die Möglichkeit eines globalen, vom User weitgehend mitgestalteten, offenen Informationsaustauschs bereitstellt und so Breitenwirkungen erzielt werden können, die die Wirkung einfacher Mundpropaganda bei Weitem übersteigen. Word of Mouth-Marketing beruht – ganz wie das klassische Empfehlungsmarketing – auf zwei Faktoren:

Der Kundenzufriedenheit – ein überzeugter Kunde, der die Vorzüge des Produkts authentisch darzustellen weiß, wird im Gegensatz zu klassischen Werbemedien, als vertrauenswürdige Informationsquelle angesehen;

Der Unentgeltlichkeit der Empfehlung – ein Verbraucher, der für seine Empfehlung kein Geld vom beworbenen Unternehmen erhält, ist über jeden Zweifel der Manipulation erhaben.

Gründe für Verbraucher, im Rahmen einer Word of Mouth-Kampagne unentgeltlich an der Kommunikation positiver Produktdarstellungen mitzuwirken, gibt es viele, zum Beispiel:

Informationsvorsprung vor den anderen Verbrauchern;

Mitteilungs- und Selbstdarstellungsbedürfnis;

Spaß, Lifestyle und Prestige – viele „Buzzer“ sind in sozialen Netzwerken oder als Blogger aktiv und sind ständig auf der Suche nach neuen, trendfähigen Informationen;

Einflussnahme auf Marketingprozesse und Produktentwicklung.

Diese Bedürfnisse ergänzen sich ideal mit dem Bedürfnis von Unternehmen, Informationen über ihre Produkte möglichst kostengünstig zum Verbraucher zu transportieren – Word of Mouth-Marketing ist eine Win-win-Situation für beide Seiten.