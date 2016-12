Share with your Network – Facebook als Marketing-Plattform

30.04.2012 | Top-Thema Word of Mouth: So fördern Sie Weiterempfehlungen

Die Funktion "Share with your Network" sorgt für schnelle Verbreitung.

Bild: MEV-Verlag, Germany

Seit 2010 steht Unternehmen, die Facebook für ihre Kommunikation nutzen, die Share with your Network-Funktion zur Verfügung. Sie ermöglicht Ihren Kunden, einfach via Mausklick Produktinformationen oder ganze Newsletter mit ihren Freunden zu teilen.

Das Word of Mouth-Marketing erreicht auf diese Weise nicht nur die Pinnwand des Users, sondern erscheint auch in den Timelines der mit ihm verknüpften User – nicht selten sind das mehrere Hundert Empfänger, die ihrerseits wieder über den „Teilen“-Button die Unternehmensinhalte verbreiten können.

Share with your Network stellt so ein potenzielles hocheffizientes Werkzeug zur Multiplikation Ihrer Inhalte dar, ohne dass dafür nennenswerte Kosten anfallen – eine außergewöhnlich kostengünstige Methode zur Steigerung der Verbreitung von Unternehmenscontent, die noch dazu Vertrauen schafft, da die Empfehlung von bekannten oder befreundeten Usern stammt.

Share with your Network ist ein gutes Beispiel dafür, wie Word of Mouth-Marketing technische Möglichkeiten – allen voran die Vernetzung der potenziellen Zielgruppe untereinander – nutzt, um mehrere vitale Unternehmensziele zu verfolgen. Es unterstützt die Markenbildung, ­generiert ein positives Produktimage, sorgt für die Verbreitung von Inhalten und bietet Multiplikationseffekte, die, einmal angestoßen, anders als Printwerbung oder Mailings weder Kosten noch Personalaufwand im Unternehmen verursachen.

In den vergangenen Jahren haben sich eine Reihe von Dienstleistungsunternehmen auf strategisches Word of Mouth-Marketing spezialisiert. Hier stehen interessierten Firmen oftmals große Netzwerke von Buzzern zur Verfügung, die sich bei den Anbietern registriert haben und unentgeltlich in Blogs, sozialen Netzwerken und Foren oder in ihrem Bekanntenkreis Produktinformationen verbreiten.

Wegen des außerordentlich günstigen Verhältnisses von Kostenaufwand und Effekt ist das Word of Mouth-Marketing derzeit eine der vielversprechendsten neuen Marketing-Methoden, die das Internet ermöglicht. Gezielt und konsequent eingesetzt kann es beträchtlich zur Verbreitung von Produktinformationen und zur Markenpflege beitragen und dafür sorgen, dass die angepeilte Zielgruppe trotz Reizüberflutung durch Werbung zielsicher erreicht wird.