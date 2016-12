Ist Ihr Unternehmen fit für Word of Mouth-Marketing?

30.04.2012 | Top-Thema Word of Mouth: So fördern Sie Weiterempfehlungen

Viele Empfehlungen laufen heute über soziale Netzwerke im Internet.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Um größtmöglichen Nutzen aus strategisch angelegtem Word of Mouth-Marketing zu ziehen, müssen Unternehmen ihre Aktivitäten auf die Möglichkeiten des Internets abstimmen. Denn mit wenigen Klicks können Kunden dort Meinungen verbreiten und Empfehlungen aussprechen.

Oft fehlen schon die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Empfehlungsmarketing – zum Beispiel wenn auf einer Homepage keine technische Möglichkeit besteht, ein Produkt per Mausklick in sozialen Netzwerken weiterzuempfehlen oder via Twitter darüber zu informieren. Oder die Marketing-Abteilung Ihres Unternehmens ist sich der Tatsache nicht bewusst, dass in Ihrer Kundendatenbank potenzielle Word of Mouth-Kandidaten vorhanden sind, ganz zu schweigen von eventuell bereits erfolgten Weiterempfehlungen und deren Auswirkung auf Ihre Umsätze.

In nahezu jedem Unternehmen schlummern unentdeckte Potenziale für wirkungsvolles Word of Mouth-Marketing. Mit entsprechenden Anreizen wie Gewinnspielen, App-Downloads oder exklusivem Content sind Ihre Kunden sicher bereit, Ihnen mitzuteilen, ob und wie oft sie Ihre Produkte weiterempfehlen, welche Produkte am häufigsten weiterempfohlen werden oder ob sie selbst via Empfehlung durch Freunde, Bekannte oder soziale Netzwerke auf Ihre Produkte aufmerksam geworden sind. Statten Sie Ihre Newsletter, Mailings, Rechnungen und Prospekte mit Weiterempfehlungshinweisen aus und markieren Sie Kunden, die Sie weiterempfehlen, in Ihrer Datenbank, um sie gezielt zu einer Teilnahme an einer Word of Mouth-Kampagne anzusprechen.

Oft lohnt es sich, Dienstleister in Anspruch zu nehmen, um die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für gezieltes Word of Mouth-Marketing zu schaffen, denn dem Kostenaufwand steht ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Konzept gegenüber, das Ihrem Unternehmen den Zugang zu einer der effektivsten Marketing-Methoden der Gegenwart erschließt.