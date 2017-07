Junge Social-Media-Nutzer kommunizieren mit Freunden, Familie und Bekannten bevorzugt in Bildern und Emojis. Dabei stehen Messenger von Whatsapp, Facebook und Snapchat an erster Stelle. Sich auszutauschen via E-Mail, ist kaum noch eine Option. Doch auch in der Generation 60plus sind Messenger nicht mehr unbedeutend, so eine Studie.Weiter