Weiterbildung: Social Media in B2B-Unternehmen

18.01.2012 | Online-Marketing

Das fünftägige Seminar „Social-Media-Toolbox für Unternehmen“ erklärt, worauf es beim Einsatz Sozialer Netzwerke im B2B-Umfeld ankommt.

Die Veranstaltung richtet sich nicht ausschließlich an Marketer, sondern auch an Mitarbeiter aus Vertrieb und Customer Management. Sie liefert Basiswissen (Was sind Social Media? Welche Kanäle gibt es?) und erklärt Einsatzmöglichkeiten und Strategien. Ein ganzer Tag widmet sich außerdem den wichtigen Themen „Guidelines“ und „Recht im Social Web“. Case Studies erläutern die praktische Anwendung von Social-Media-Marketing. Ausführliche Informationen über die Inhalte und alle Termine liefert die Website des Veranstalters Euroforum. (sas)