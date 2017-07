Ältere treffen sich lieber virtuell als Jüngere. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Acht von zehn Internetnutzern in Deutschland würden sich lieber mit ihren Freunden auf einer Party treffen als sich in Sozialen Netzwerken zu bewegen. Dies geht aus einer internationalen Umfrage des Marktforschungsinstitutes Ipsos hervor.

Erstaunlicherweise werden laut Ipsos Begegnungen in der virtuellen Welt eher von den Älteren bevorzugt: 22 Prozent der deutschen Internetnutzer zwischen 50 und 64 Jahren gaben an, sich lieber in Sozialen Netzwerken als auf Partys zu bewegen im Gegensatz zu 18 Prozent der User unter 35 Jahren.

Surfer in Spanien, Frankreich und Schweden erteilen den Sozialen Netzwerken die deutlichste Absage: Jeweils neun von zehn Usern dort würden sich lieber auf einer Party mit ihren Freunden treffen als im Internet unterwegs zu sein. In Ungarn sind es dagegen nur 70 Prozent, sie haben im europäischen Vergleich das geringste Interesse an realen Kontakten, wenn sie vor die Wahl gestellt werden. Im weltweiten Vergleich zeigt sich die Internetaffinität am stärksten in Indonesien: nur 40 Prozent der Internetnutzer dort würden sich lieber mit Freunden treffen, 60 Prozent bevorzugen Facebook und Co.