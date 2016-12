02.11.2011 | Online-Marketing

Der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein geht gegen Unternehmen vor, die den Facebook-Like-Button verwenden. Dieser verstoße gegen deutsches Datenschutzrecht. Im acquisa-Online-Seminar zeigt der Rechtsanwalt Dr. Flemming Moos, was Unternehmen jetzt tun sollten.

Kaum eine Webseite kommt heute noch ohne den sogenannten Facebook-Like-Button aus. Doch kaum jemand weiß, was Facebook mit den Daten macht, sobald ein Internet-Nutzer den Button gedrückt hat. Der Datenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein hat deshalb vor einigen Wochen allen Unternehmen mit Sitz im Bundesland die Verwendung des Buttons untersagt, wegen Verdachts auf Datenschutzverstöße. Der Fachanwalt Dr. Flemming Moos von Norton Rose in Hamburg erklärt Ihnen im Online-Seminar, was diese Entscheidung bedeutet und ob und wie Sie Social Plugins wie den Like-Button auch weiterhin verwenden können, ohne Strafen fürchten zu müssen. (cp)

Termin: 7. November 2011

Uhrzeit: 14 Uhr

