Top-Thema: Fünf Tipps für den erfolgreichen Facebook-Shop

02.11.2011 | Online-Marketing

Social Commerce ist ein junges Thema, aber Facebook als Absatzkanal gewinnt an Bedeutung. acquisa präsentiert die wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Nicolas Dittberner, Mitgründer des Facebook-Commerce-Anbieters Ondango, gibt fünf Tipps für den erfolgreichen Start in den Social Commerce. Benutzerfreundlichkeit, ein einfacher Check-Out-Prozess und der sinnvolle Einsatz von Social Plugins für das virale Marketing seien essenziell für den Erfolg, so Dittberner. Weitergehende Informationen finden Sie in unserem neuen Top-Thema. (cp)