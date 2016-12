Tagung: Wie B2B-Unternehmen Social Media nutzen

04.11.2011 | Online-Marketing

Am 22. November findet im Regus Business Center Laim in München die Tagung "B2B Social Media in Industrie & Wirtschaft" statt. Ausrichter ist der Haus der Technik e.V., ein Außeninstitut der RWTH Aachen.

Die Referenten sollen aufzeigen, wie die Gebrauchs- und Investitionsgüterindustrie die Potenziale von Social Media in der B2B-Kommunikation nutzen und ins Marketing integrieren kann. Die Keynote kommt von Thomas Riegler, Referent im Fachverband Software - VDMA, aus der Praxis berichten unter anderem Vertreter von Krones, MAN und Westaflex. Weitere Informationen finden Sie hier. (ms)

Mehr zu Social Media im Mittelstand lesen Sie in unserem großen Online-Dossier.